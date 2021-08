Selezione dirigente Stato Civile, i chiarimenti della Direzione Funzione Pubblica

Selezione dirigente Stato Civile, i chiarimenti della Direzione Funzione Pubblica.

In merito alla selezione pubblica per il Dirigente dello Stato Civile interviene nuovamente la direzione generale della Funzione Pubblica che torna a richiamare la discipline legislativa che regola le selezioni dirigenziali, all'interno della quale si rimane anche quando si ritiene di sostituire, per ragioni di opportunità, gli originari membri della commissione. “Le istanze di privati possono determinare l'amministrazione a rivedere e rivalutare scelte per ragioni di opportunità o di legalità, assumendo provvedimenti diversi. Le segnalazioni al procedimento selettivo in oggetto verranno esaminate e decise dalla Direzione Generale”. Si legge in una nota che rispedisce al mittente le accuse di “toppe” o “pastrocchi” e che ricorda come sia l'autorità giudiziaria, a valutare, eventualmente, se le scelte dell'amministrazione siano legittime o meno.

