CONSIGLIO GIUDIZIARIO Selezione interna per un commissario della legge e un procuratore del fisco

Il Consiglio Giudiziario ha trasmesso al Dirigente del Tribunale le domande pervenute per la selezione interna di un commissario della legge e di un procuratore del fisco. Ha anche inoltrato alla Commissione Affari di Giustizia alcuni provvedimenti resi nella sua funzione disciplinare. In esame, infine, l'esito dei lavori della sottocommissione per l’elaborazione di una circolare sulle valutazioni di professionalità dei magistrati.

