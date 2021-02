Selva nuovo comandante, obiettivi: "Collaborazione, interna e fra Corpi"

Sarà un mandato all'insegna della collaborazione. Lancia così le linee del suo comando, nel giorno dell'ingresso di Werter Selva quale nuovo Comandante della Polizia Civile. A colloquio con il segretario agli Interni, Elena Tonnini, alla presenza del vice, Amedeo Paganelli e all'Ispettore Athos Gattei, che ha ricoperto nei mesi scorsi l'incarico al vertice del Corpo.

Proprio dal Segretario Elena Tonnini, messe in evidenza le sfide e il ruolo della Polizia Civile nel tessuto del Paese: “Un punto di riferimento fondamentale per i cittadini – ha detto - e un ruolo anche di cucitura tra operatori economici e istituzioni”. Sarà importante – afferma – avviare “un percorso di valorizzazione del Corpo per dare pieno impulso ad una serie variegata di servizi che la Polizia Civile offre”.





Una molteplicità di servizi e di ambiti di azione per la Polizia Civile, per i quali fondamentale sarà la compattezza interna: “E' con onore e orgoglio – ha detto il Comandante Selva - che assumo questo comando. L'auspicio è quello di poter dare un contributo; un uomo in più, che possa ottenere la collaborazione dei propri sottoposti, ufficiali, ispettori, sovraintendenti, verso i migliori risultati per il bene del Paese”.

Obiettivi su due fronti: dal coordinamento interno, al rafforzamento della collaborazione fra i Corpi: “Auspico che la collaborazione possa essere sempre maggiore, quella collaborazione che già in passato ha visto belle operazioni, belle sinergie. Il fatto di provenire dalla Gendarmeria – dice Selva - mi potrà probabilmente facilitare in questo ruolo”.