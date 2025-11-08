ASSOCIAZIONE FLORICOLTORI E FIORISTI ITALIANI Seminario Bouquet Sanremo, Mara Verbena: "Un arte che richiede grande dedizione e un gruppo di lavoro preparato" Positivo il bilancio della vicepresidente AFFI, Associazione floricoltori e fioristi italiani. Grande attesa per il concorso, in programma a gennaio, che permetterà al vincitore di entrare a far parte della squadra che realizzerà i bouquet al festival

Grande successo per l'ultima edizione del seminario floreale svolto il 5 e 6 novembre a Sanremo organizzato dall'Associazione floricoltori e fioristi italiani. Hanno vinto i fiori con la loro bellezza. Ha vinto la professionalità e la capacità di organizzazione. Grandissima la soddisfazione espressa da Cristiano Genovali, presidente di AFFI. Soddisfatta anche Mara Verbena, vicepresidente dell'associazione: "Ci ha ulteriormente qualificato la presenza dell’Assessore alla Floricoltura Ester Moscato, che ha manifestato il suo pieno compiacimento assieme a Sergio Tommasini, presidente del Mercato di Sanremo, che ha fornito i bellissimi fiori, e Amaie Energie che ha garantito l’indispensabile supporto. Tutto ciò ha fatto sì che il seminario sia stato un successo”.

"L'avevamo già fatto come gruppo nel 2017 - aggiunge Mara Verbena - ed era andato molto bene ed era ora di rifarlo. 40 fioristi da tutta Italia sono venuti a Sanremo per stare due giorni a studiare quali potrebbero essere i bouquet per il prossimo festival e quindi quali ispirazioni dare a chi ci sarà e vincerà il bouquet festival di Sanremo perché c'è un concorso i primi di gennaio e ci sarà un vincitore e dietro il vincitore invece comunque c'è una grande squadra di fioristi che fanno dei bellissimi lavori. Il bello di questo seminario è che il primo giorno l'abbiamo dedicato alla cultura del fiore quindi i fioristi hanno visto come si coltivano, come si ibridano, è stata una bellissima esperienza perché a loro noi sappiamo molto dei fiori ma da dove vengono, come si coltivano, manchiamo sempre di queste informazioni e Sanremo è la culla, è il posto principale".

Alla guida dell'evento quattro grandi maestri dell'arte floreale italiana: Maria Cecilia Serafino, Alessandro Musco, Antonio Trentini e Vincenzo Frascella. Appuntamento realizzato con il patrocinio del Comune di Sanremo. Un arte, quella dei bouquet, che richiede grande dedizione e un gruppo di lavoro unito e preparato.

"Prima scegliere i fiori più belli - spiega Mara Verbena - poi i fioristi devono pensare come metterli insieme perché Sanremo è la grande vetrina per il mondo dei fiori quello che vedono a Sanremo poi lo devono andare a chiedere nei negozi e quindi c'è tutta la filiera, floricoltori, fioristi, questa è la parte importante e sono molti a lavorarci, c'è un vincitore di un concorso perché è bello, è una cosa molto bella ma la verità è la squadra che dietro le quinte studia con quali colori mettere insieme che tipo di abbinamento fare".

Fiori che per la città hanno anche un importante risvolto turistico: "Solo noi per esempio in questa occasione abbiamo portato a Sanremo 40 corsisti con la famiglia, i parenti, un sacco di persone che sono comunque turismo in novembre molto apprezzato Sanremo perché tra l'altro c'è un sole bellissimo un clima meraviglioso tipico di Sanremo quindi il fiore è anche un aspetto molto importante turisticamente parlando".

Nel servizio l'intervista a Mara Verbena (Vice presidente AFFI)

