PROTEZIONE CIVILE Sempre in prima fila. I volontari sammarinesi raccontano la lunga battaglia contro il covid Ogni giorno, da inizio pandemia, hanno offerto gratuitamente il loro aiuto

Da marzo 2020 ad oggi sono stati oltre 160 i volontari in territorio che hanno offerto il loro aiuto a Protezione Civile, forze dell'ordine e personale sanitario per fronteggiare il coronavirus. Al momento sono circa una quarantina gli uomini e le donne ancora in servizio, prevalentemente al punto vaccinazioni.

"Sono veramente orgoglioso ed emozionato - sottolinea Andrea Silvagni, Protezione Civile - per questa grande risorsa che San Marino ha, che vedrà la sua istituzionalizzazione con l'attuazione del decreto, recentemente approvato, che a breve prevedrà il bando per l'iscrizione alla creazione del volontario di Protezione Civile specializzato formato con lo scopo di fronteggiare qualsiasi tipo di emergenza".

Proprio oggi i volontari hanno ricevuto, da parte di alcuni cittadini, una lettera di ringraziamento per la loro attività. “Siamo tutti spinti – raccontano - dalla grande speranza di ripartenza”.

Nel servizio le interviste ad Andrea Silvagni (Protezione Civile), Denis Grizovic (Volontario), Diego Cardelli (Volontario), Giovanni Francesco Ugolini (Volontario) e Yuma Terenzi (Volontario)

