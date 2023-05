Senatrice Spinelli, "È il momento della collaborazione per il bene dei cittadini"

"Partendo da Coriano, cittadina di cui sono vicesindaco abbiamo visitato quasi interamente il territorio comunale per accertarci personalmente dei danni causati dall'alluvione di questi giorni che ha colpito spiccatamente questo nostro territorio", dice la senatrice di Fratelli d'Italia Domenica Spinelli, vicesindaco di Coriano. "Successivamente mi sono spostata nel territorio del Comune dì Montescudo-Montecolombo per analogo sopralluogo e poi nella Val Marecchia, soffermandomi a Casteldelci e San Leo, per incontrare i sindaci dei comuni maggiorenne colpiti dall'emergenza in atto. Da loro ho ricevuto informazioni dettagliate sullo stato attuale dei danni, ma soprattutto importanti dossier sulla problematica del dissesto idrogeologico che già avevano, a quanto mi viene detto, evidenziato precedentemente all'attuale emergenza". La parlamentare ringrazia i sindaci di tutto il territorio, ma anche i volontari della Protezione civile e i cittadini che, indistintamente, stanno collaborando attivamente in queste ore per la messa in sicurezza di case, persone, aziende; e il governo per il pronto intervento e il monitoraggio costante,

"Questo è il momento della collaborazione politica ed istituzionale per il bene dei cittadini, bando quindi a qualsiasi polemica", conclude la Spinelli