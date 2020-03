Senhit a Eurovision per San Marino: insieme a Luca Tommassini sul palco promettono meraviglie

Nel video le interviste alla cantante Senhit e al creative director Luca Tommassini

Forte del successo del suo ultimo singolo, Senhit è la scelta di San Marino per l'edizione di Eurovision a Rotterdam. L'artista italiana, di origini eritree, torna dunque a concorrere per la Repubblica dopo l'esperienza del 2011 a Dusseldorf, con grinta ed energia rinnovate. Siamo andati a trovarla in sala prove. Accanto a lei, già nome internazionale, un personaggio eclettico che non ha bisogno di presentazioni: il creative director Luca Tommassini, coreografo e regista di livello mondiale, che ha lavorato con Madonna, Whitney Houston, Micheal Jackson e tanti altri. Il lavoro di preparazione, promette, sarà senza sconti. Senhit è pronta, resta un grande punto interrogativo: la canzone da portare. Per questo si rivolge direttamente ai fans. E sul palco? I due promettono faville.

