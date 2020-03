Senhit in gara all'Eurovision Song Contest 2020 in rappresentanza di San Marino!

Per l'undicesimo anno San Marino parteciperà alla gara canora, rappresentato da una cantante con la quale condivide un profilo internazionale: Senhit!

Per la prima volta la canzone da portare sul palco di Rotterdam verrà scelta attraverso una digital battle! Attiva da domani www.senhit.com/eurovision

L'artista italo eritrea ha già concorso per San Marino all'ESC del 2011 e quest'anno torna in gara forte di un'esperienza che si è consolidata sui palchi dei club di tutta Europa e degli Stai Uniti, con brani sia in italiano sia in inglese.

Il successo del recente singolo dal sound elettro pop "Dark Room" è stato uno dei motivi che ha spinto San Marino, guidata per l’undicesimo anno dall’esperienza di Alessandro Capicchioni, a volerla fortemente di nuovo in sua rappresentanza. Un team quindi che si ricongiunge rinnovando la fiducia reciproca e che riserverà molte sorprese.

Non a caso lo staff artistico di alto livello è capitanato dall’eclettico creative director Luca Tommassini

Coreografo e regista di livello mondiale, ha lavorato con Madonna, Michael Jackson, Geri Halliwell, Whitney Houston, Kylie Minogue e tanti altri. Per la stagione 2008/2009 ha firmato il musical Hair come coreografo con David Parsons, è stato direttore artistico e coreografo agli MTV Europe Music Awards a Liverpool, di X Factor Italia per 10 edizioni, X Factor UK, X Factor Spain e Amici 17.

Tommassini ha già lavorato con Senhit alla regia del video del singolo "Dark Room" https://youtu.be/TsKreqNZtNw.

Senhit ha deciso di condividere la scelta della canzone da portare all'Eurovision Song Contest con i suoi fan e con il grande pubblico eurovisivo, invitandoli a offrire il loro consiglio. Da domani, sabato 7 marzo alle ore 9.00, fino alla mezzanotte di domenica 8 marzo, sarà possibile infatti esprimere la propria preferenza per la canzone che Senhit dovrebbe interpretare all'ESC 2020 tra "Freaky!" e "Obsessed", due brani colmi di energia elettro pop e sonorità internazionali e tra i quali sembra impossibile fare una scelta!

Un’inedita digital battle che chiama a raccolta il pubblico di tutto il mondo eurovisivo e che sarà attiva al seguente link https://www.senhit.com/eurovision.

Lunedì 9 marzo, sulla base dei dati raccolti, sarà finalmente svelata la canzone che la cantante italo eritrea porterà sul palco di Rotterdam.