Sentenza Casali, Repubblica Futura sulla giustizia sammarinese: "Chi pagherà per questo danno reputazionale?"

Repubblica Futura commenta la sentenza Cedu che ha condannato lo Stato di San Marino a un risarcimento da 24mila euro per il caso Ingrid Casali. Secondo il partito, la Corte ha constatato l’ovvio, sostenendo che il giudice che si è inventato un grado di giudizio “non era un tribunale costituito per legge”.

Rf, scrive, ha da tempo sostenuto che l’introduzione per via giurisprudenziale di gradi di giudizio non previsti dalla legge fosse un fatto grave e senza precedenti, e ora afferma che lascia sgomenti l'atteggiamento del Governo sul caso. La domanda che viene posta è: chi pagherà per questo danno reputazionale, definito incalcolabile?







