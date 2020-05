RIABILITAZIONE Senza carcere. La riflessione su San Marino durante l'incontro di "Nessuno Tocchi Caino" Una società felice non ha il carcere non tanto perché lo ha arbitrariamente chiuso, ma perché non ne ha bisogno”

Il superamento del diritto penale al centro dell'incontro virtuale organizzato da Nessuno Tocchi Caino. Tra i partecipanti anche il consigliere di Libera Giuseppe Maria Morganti. Uno degli interventi dell'incontro vedeva protagonista proprio la realtà sammarinese rispetto la possibilità per uno Stato di riflettere sull’idea di abolire il carcere attraverso politiche di prevenzione e misure di riabilitazione.

Nel suo intervento Morganti ha sottolineato che per poter essere uno stato senza carceri è necessario attivare politiche che richiedono investimenti in posti di lavoro, istruzione, alloggi, assistenza psicologica e sanitaria. La diversità di ciascuno di noi – ha continuato Morganti – deve essere accolta, ma con la massima attenzione ai vari gradi di devianza. “Una società felice non ha il carcere non tanto perché lo ha arbitrariamente chiuso, ma perché non ne ha bisogno” ha concluso.



