Separazioni, appello della consigliera indipendente Pelliccioni: “Smettiamola di fare il tifo e iniziamo a fare politica”. Invita a non concentrarsi su una lotta tra maschi contro femmine, ma chiede di partire "da ciò che è più fragile e che unisce la famiglia invece di dividerla, che sono i nostri figli”.

“Nelle separazioni il vero nodo non è chi paga di più o chi perde, ma chi protegge davvero i figli in un Paese che rischia di arrivare sempre dopo”. A sostenerlo la consigliera indipendente Michela Pelliccioni, particolarmente sensibile a famiglia ed educazione, tanto da aver depositato, quattro mesi fa, un progetto di legge sull'istruzione parentale. Ora, la sua attenzione si concentra sulla tutela dei figli, inserendosi in un dibattito pubblico che divide, spesso trasformato in uno scontro – dice - tra opposte tifoserie.

Sebbene i dati, con oltre il 50% dei matrimoni che finisce in separazione o divorzio, impongano un’analisi più ampia e responsabile, ritiene che il problema nasca prima della crisi, quando la famiglia si costruisce senza strumenti adeguati. Tra le criticità emergono difficoltà nel conciliare lavoro e genitorialità, aumento del costo della vita, salari insufficienti e accesso complesso alla casa. Da qui la richiesta di interventi strutturali per prevenire, più che gestire.

Al centro un principio fondamentale: i figli devono rappresentare il punto di partenza di ogni riforma. Il tutto, mentre si attende l'approvazione della legge sulla Famiglia. “Ben vengano i progetti di legge che intervengono a sostegno della famiglia – afferma la consigliera - ma ci sono alcuni passaggi fondamentali che non devono rimanere dei principi enunciati.

Parlo, ad esempio, del sostegno alla famiglia per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Se parliamo di part time, di smart working, dobbiamo essere sicuri che queste materie vengano disciplinate e non rimangano semplicemente dei passaggi privi di interventi a livello di contratti quadro, con la partecipazione anche delle parti sociali”. Resta il focus sui figli.

“La discussione di questi ultimi tempi mi pare più concentrata in una lotta maschio contro femmine, citando un famoso film. Invece dobbiamo partire da ciò che è più fragile e ciò che unisce la famiglia invece di dividerla, che sono i nostri figli”. Infine, una considerazione che suona come un invito ad agire.

“Non è la legge sulla separazione ad essere in ritardo – conclude Pelliccioni - ma la politica ad essere in ritardo su una società che sta cambiando in maniera veloce. E noi non interveniamo in maniera organica e proficua per poter gestire tutte le fasi in cui la famiglia ha necessità di essere supportata, a partire dall'inizio. Poi sicuramente anche in tema di separazioni dovremmo lavorare, sempre partendo appunto dai più fragili, ma assolutamente il lavoro va fatto in maniera organica e non limitandosi a semplici enunciazioni”.

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