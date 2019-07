"Serata Bianco-azzurra": solidarietà per i progetti di ASLEM

Solidarietà in primo piano domani, con la cena in piazza della Libertà, dalle 20, voluta da ASLEM – Associazione per la Lotta contro le Leucemie ed Emopatie Maligne. Si chiama “serata bianco-azzurra” e l'appello va ancora una volta alla generosità dei sammarinesi per un evento che andrà a sostegno dei progetti dell'Associazione stessa.