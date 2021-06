SCUOLA LA SORGENTE Serata pubblica La scuola per loro: "Da due criticità abbiamo creato un'opportunità" Annunciato un tavolo di lavoro per disegnare la scuola sammarinese dei prossimi 15 anni

Serata pubblica organizzata da parte del Congresso di Stato sull'accorpamento dei plessi di Città: “La scuola per loro”. Il Segretario Belluzzi esordisce sul percorso che è stato intrapreso specificando che non viene chiusa una scuola, ma vengono accorpati due plessi dello stesso Castello. Belluzzi ha sottolineato che il calo demografico che investe tutta la Repubblica, ha avuto un'incidenza particolare sul Castello di San Marino Città. Finora nel 2021 sono nati 6 bimbi, 17 erano stati i nati del 2020 17, nel 2015, l'anno di nascita di quelli che entreranno a settembre in prima elementari sono nati 22 bambini.

“Senza accorpamento plessi scolastici con pochi bambini non si creano le dinamiche adeguate all'insegnamento” - ha specificato il Segretario all'Istruzione che annuncia l'apertura di un tavolo di lavoro per disegnare la scuola sammarinese dei prossimi 15 anni. Verranno coinvolti tutti gli attori che lavorano nel mondo scolastico per andare incontro al costante calo demografico che si registra in tutti i Castelli e alle mutate esigenze di mobilità delle famiglia. In Città gli edifici sono estremante vicini: sarà garantito trasporto scolastico e la continuità con gli insegnanti.

Sia Belluzzi che Tonnini sottolineano che la scelta del plesso di Murata come sede delle elementari è stata fatta per la sua struttura architettonica, priva di barriere, e con zone di verde più adeguate alle necessità di bambini che trascorrono tante ore a scuola. Il Segretario agli Interni puntualizza l'urgenza di trovare una sede all'Istituto musicale che ne è sprovvisto da più di 10 anni e vede aumentare ogni anno i suoi iscritti che sono al momento circa 500. Tonnini ha spiegato che da due criticità, il calo demografico e la mancanza di una sede per l'IMS, si è creata una opportunità con questa soluzione: “abbiamo cercato di coinvolgere e dialogare con tutti gli attori coinvolti, compresi i genitori dei bambini che entreranno in prima”.

Il Segretario al Territorio Canti ha replicato all'accusa che lo spostamento delle classi porterebbe ad un progressivo svuotamento del Castello replicando che anche l'Istituto Musicale Sammarinese è una struttura scolastica. “Abbiamo sempre cercato di valorizzare centro storico – puntualizza – la sede della Pam e la sede dell'Università nel vecchio ufficio postale ne sono due esempi”.

