Serate pubbliche, proiezioni di documentari e concerti per l'8 marzo a San Marino

Il progetto di legge sull'interruzione volontaria di gravidanza, depositato dal governo e portato in ufficio di presidenza alla vigilia della giornata internazionale dei diritti delle donne al centro della serata organizzata da Libera, che ha visto la partecipazione di Karen Pruccoli, di UDS. Ribadita la necessità di arrivare entro l'estate ad una buona legge, vista poi le complicazioni che comportano il dover re-intervenire, che possa compensare il ritardo accumulato. Assente nell'asciutto PDL l'obiezione di coscienza, che “occorre invece regolamentare con attenzione affinché si trovi un punto di equilibrio - nella realtà minuta di San Marino - tra libertà di scelta dei medici e diritti delle donne”. Da inserire poi anche tutto l'aspetto legato alla prevenzione ed UDS ha ribadito nell'occasione l'esigenza di un Consultorio con professionisti all'altezza di accompagnare scelta di ogni donna. L'annuncio della ormai prossima discussione del pdl, si ipotizza già nella prossima seduta di aprile del Consiglio, ha aperto la serata organizzata al cinema Concordia di UDS, con la proiezione dal vivo, dopo le anteprime on line, del documentario della giovane regista Cecilia Fasciani, dedicato al referendum sull'interruzione volontaria di gravidanza del 26 settembre 2021.

La serata, in collaborazione con gli Istituti culturali, al teatro Titano, dedicata all'8 marzo in collaborazione con San Marino United Artists ed il concerto della cantautrice e chitarrista riminese Chiara Raggi “Sempre Libera” titolo ispirato a La Traviata e che ha visto salire sul palco anche le artiste sammarinesi Sara Jane, Valentina Monetta, Monica Sarti, Labiuse, Elisa Massari e Anita Simoncini. Accettazione di sé, consapevolezza, legittimazione del proprio lavoro i temi della serata che dopo i due anni della pandemia ha permesso alle artiste di dividersi il palcoscenico per farsi portavoce delle conquiste fatte e di quelle che restano, libere sempre, tutto l'anno, dentro e fuori dal palco.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: