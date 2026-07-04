Sergio Caputo apre "Tre Serate di Emozioni"

La grande musica protagonista a Campo Bruno Reffi con la prima delle "Tre Serate di Emozioni", evento ideato dal Maestro Dino Gnassi che ne firma arrangiamenti e direzione. Ad aprire la rassegna Sergio Caputo, che insieme alla San Marino Concert Band ha trasmesso il suo stile unico che unisce jazz, swing e canzone d'autore, tra poesia e ironia.

Questa sera sul palco Chiara Galiazzo, vincitrice di X Factor nel 2012, una delle voci più apprezzate del pop italiano contemporaneo. Si chiude domani sera con Paolo Belli, musicista e showman dall'energia travolgente con uno stile che unisce swing, rhythm&blues e musica leggera.







