CAMPO BRUNO REFFI Sergio Caputo apre "Tre Serate di Emozioni" L'evento, ideato dal Maestro Dino Gnassi, vede grandi nomi della musica suonare insieme alla San Marino Concert Band.

La grande musica protagonista a Campo Bruno Reffi con la prima delle "Tre Serate di Emozioni", evento ideato dal Maestro Dino Gnassi che ne firma arrangiamenti e direzione. Ad aprire la rassegna Sergio Caputo, che insieme alla San Marino Concert Band ha trasmesso il suo stile unico che unisce jazz, swing e canzone d'autore, tra poesia e ironia.

Questa sera sul palco Chiara Galiazzo, vincitrice di X Factor nel 2012, una delle voci più apprezzate del pop italiano contemporaneo. Si chiude domani sera con Paolo Belli, musicista e showman dall'energia travolgente con uno stile che unisce swing, rhythm&blues e musica leggera.

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