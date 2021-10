Sergio Rabini Dg Iss facente funzione. Nel frattempo, aumentano i casi Covid

In attesa della nomina del nuovo direttore generale, dopo le dimissioni di Alessandra Bruschi, la guida dell'Istituto per la sicurezza sociale va al direttore sanitario Sergio Rabini. Incarico che arriva in un periodo di tensioni tra Comitato Esecutivo e Segreteria alla Sanità. Proprio ieri la lettera aperta del segretario Roberto Ciavatta nella quale vengono confermate criticità e difficoltà di dialogo. Ed è stato lo stesso Ciavatta a ribadire, nelle ultime ore, che il nome del nuovo Dg sarà indicato dalla sua Segreteria. Intanto, sul fronte dei contagi da Coronavirus, salgono a 36 i casi totali sul Titano. 4 i contagi delle ultime 24 ore. 2 i pazienti ricoverati in ospedale: uno si trova in terapia intensiva. A casa in isolamento vengono seguiti 34 soggetti. Gli ultimi dati delle vaccinazioni parlano di 47.222 somministrazioni di cui 24.501 con la seconda dose o dose unica. In Repubblica è completamente immunizzato oltre l'81% della popolazione vaccinabile.

