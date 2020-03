CORONAVIRUS Serravalle: castello dona 5mila euro alla Protezione Civile Erano i soldi stanziati per tutte le manifestazioni ed eventi annullati, in programma nei mesi di Marzo e Aprile

Serravalle: castello dona 5mila euro alla Protezione Civile.

La Giunta di Castello di Serravalle, in ottemperanza alle disposizioni in materia di prevenzione dal contagio da Covid-19, ha annullato tutte le manifestazioni ed eventi in programma nei mesi di Marzo e Aprile. La Giunta, tuttavia, ha deliberato di inoltrare l’importo stanziato per questi eventi, che ammonta a Euro 5000, alla Protezione Civile della Repubblica di San Marino a sostegno delle emergenze messe in atto in questi momenti di grande difficoltà in favore della popolazione tutta. "Il nostro non vuole essere un gesto per attirare consensi né simpatie - si legge nel profilo Facebbok del castello, ma un atteggiamento responsabile e di condivisione, nonostante le scarse risorse a nostra disposizione, in un momento di reale difficoltà per l’intera collettività.



I più letti della settimana: