Serravalle: commozione per l'ultimo saluto a Don Peppino; “un cristiano audace che ha creduto nei giovani”

I funerali di Don Peppino

L'affetto di un'intera Comunità per l'addio all'amato Don Peppino. Nel cuore di tutti la generosità, la tempra – di questo parroco d'altri tempi -, il suo essere punto di riferimento per generazioni di serravallesi. Innumerevoli i ricordi, gli aneddoti. Chiesa gremita, per l'ultimo saluto. Fra i presenti Sua Eccellenza Francesca Civerchia – assente invece Sua Eccellenza Dalibor Riccardi per motivi di salute -, e poi esponenti del Governo, autorità, anche il Sindaco di Chiusi della Verna: località legata in modo inscindibile al laborioso dinamismo di Monsignor Giuseppe Innocentini. Un “cristiano audace che ha creduto nei giovani”, ha rimarcato il Vescovo nell'Omelia. Nelle parole di Domenico Beneventi – che ha officiato le esequie – riferimenti alla visione di Don Peppino; alla sua capacità di donarsi in modo disinteressato. Dopo “63 anni di presenza” siamo “tutti orfani” a Serravalle, ha sottolineato l'attuale Parroco Pier Luigi Bondioni. Lacrime, ovviamente, in questi funerali; ma di commozione, non di tristezza o angoscia. “La mia presenza fra voi è terminata su questa terra, ma continuerà dal Cielo”, aveva scritto, quando sentiva approssimarsi la fine. Una sorta di testamento spirituale cui è stata data lettura al termine della funzione. Prima di andarsene Don Peppino aveva espresso gratitudine per il “grande dono” di aver conosciuto sette Papi, di aver concelebrato Messa con Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Ringraziamenti anche a Vescovi, suore, sacerdoti e religiosi, associazioni; tutto il suo Mondo insomma, in particolare gli amati parrocchiani. Che oggi gli hanno reso omaggio, onorandone il ricordo.

Nel servizio le interviste a Mons. Domenico Beneventi (Vescovo San Marino-Montefeltro) e Pier Luigi Bondioni (Parroco Serravalle)