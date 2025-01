Serravalle: farmacia chiusa il 28 e il 29 gennaio per inventario

La Farmacia del Castello di Serravalle resterà chiusa per inventario nei giorni di martedì 28 e mercoledì 29 gennaio. Durante questo periodo, i cittadini potranno rivolgersi alle altre sei farmacie del territorio, inclusa quella di Cailungo, situata all’interno dell’Ospedale di Stato, che garantisce l’apertura 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno. In alternativa, è disponibile il distributore automatico di parafarmaci presso la Farmacia di Città in via Donna Felicissima 21, con servizio di teleassistenza h24 da parte di un farmacista.