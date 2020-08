Serravalle festeggia gli 88 anni del regista sammarinese Giorgio Veronesi

Serravalle festeggia il compleanno del regista sammarinese Giorgio Veronesi. Al centro sociale Sant'Andrea una serata per celebrare i suoi 88 anni. Presente lo stesso Veronesi a una festa durante la quale sono stati ripercorsi i momenti più belli del passato e del presente, partendo da San Marino verso l'Italia. Nato a Serravalle, si trasferì a Milano per studiare all'Università Cattolica. Poi l'impegno come regista, soprattutto a livello teatrale, il lavoro con personaggi come Albertazzi e l'attività nel settore diplomatico. Veronesi "ha fatto molto per Serravalle", ricorda chi ha organizzato l'iniziativa. Tra le attività, anche l'impegno nel teatro per ragazzi. Poi la lunga amicizia con don Giuseppe Innocentini, per tutti don Peppino, e l'organizzazione del Festival dei Popoli di San Marino.