Serravalle, il Capitano di Castello contro l'abbandono dei rifiuti: "Basta inciviltà"

Il Capitano di Castello di Serravalle, Andrea Crescentini, lancia un duro appello contro il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti accanto ai cassonetti. In un messaggio pubblicato sui social, denuncia una situazione che definisce "uno spettacolo indegno", parlando di sacchi lasciati a terra, rifiuti sparsi e degrado che ricade sui residenti del quartiere.

Crescentini sottolinea che lasciare l'immondizia fuori dai bidoni "In un messaggio pubblicato sui social, denuncia una situazione che definisce "uno spettacolo indegno", parlando di sacchi lasciati a terra, rifiuti sparsi e degrado che ricade sui residenti del quartiere. Crescentini sottolinea che lasciare l'immondizia fuori dai bidoni "non è una svista, ma pigrizia e mancanza di rispetto" e annuncia che la Giunta di Castello è stata informata della situazione. Nel post si preannunciano inoltre possibili provvedimenti nei confronti dei responsabili, invitando i cittadini a segnalare episodi documentati con foto, video o testimonianze.

L'obiettivo, conclude il Capitano di Castello, è contrastare un comportamento che danneggia il decoro urbano e la qualità della vita, richiamando tutti a un maggiore senso civico e al rispetto degli spazi comuni.













