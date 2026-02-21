Serravalle, inaugurata la strada intitolata a Gian Franco Terenzi

Era il tragitto che Gian Franco Terenzi percorreva ogni giorno per andare all'azienda di famiglia: oggi questa strada porta il suo nome. Dopo l'istanza presentata dalla cittadinanza nel 2023, inaugurata a Serravalle la via dedicata allo storico capo di Stato ed esponente del PDCS scomparso nel 2020. La cerimonia, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni come i segretari Ciacci e Canti e di una folta rappresentanza del PDCS, si è celebrata in una giornata simbolica: quella che dà inizio al Capodanno cinese. Fondatore dell'associazione San Marino-Cina, Terenzi è infatti ricordato come un costruttore di ponti tra il Titano e Pechino.

In occasione della cerimonia, i presenti hanno potuto visitare il museo di arte e cultura cinese, fondato proprio da Terenzi nel 2017. Molti i cittadini presenti, tanta l'emozione della figlia Barbara, attuale presidente dell'associazione San Marino-Cina: "È ancora più importante ricordarlo in questo momento, in cui entriamo nell'anno del Cavallo. Abbiamo voluto abbinare questo evento al ricordo di una persona che ha fatto tante iniziative e tanti risultati per l'amicizia tra San Marino e la Cina", ha affermato. "La presenza di così tanti cittadini qui oggi è la dimostrazione che Gian Franco non è stato dimenticato. Il bene che ha fatto, io lo vedo ogni volta che incontro le persone e ricordano e raccontano con emozione le tante cose che lui ha portato avanti con passione e con amore", ha aggiunto Barbara Terenzi.

Nel video l'intervista a Barbara Terenzi








