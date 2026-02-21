LA CERIMONIA Serravalle, inaugurata la strada intitolata a Gian Franco Terenzi Lo storico capo di Stato onorato nel giorno dell'inizio del Capodanno lunare, per celebrare il suo legame con il popolo cinese

Era il tragitto che Gian Franco Terenzi percorreva ogni giorno per andare all'azienda di famiglia: oggi questa strada porta il suo nome. Dopo l'istanza presentata dalla cittadinanza nel 2023, inaugurata a Serravalle la via dedicata allo storico capo di Stato ed esponente del PDCS scomparso nel 2020. La cerimonia, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni come i segretari Ciacci e Canti e di una folta rappresentanza del PDCS, si è celebrata in una giornata simbolica: quella che dà inizio al Capodanno cinese. Fondatore dell'associazione San Marino-Cina, Terenzi è infatti ricordato come un costruttore di ponti tra il Titano e Pechino.

In occasione della cerimonia, i presenti hanno potuto visitare il museo di arte e cultura cinese, fondato proprio da Terenzi nel 2017. Molti i cittadini presenti, tanta l'emozione della figlia Barbara, attuale presidente dell'associazione San Marino-Cina: "È ancora più importante ricordarlo in questo momento, in cui entriamo nell'anno del Cavallo. Abbiamo voluto abbinare questo evento al ricordo di una persona che ha fatto tante iniziative e tanti risultati per l'amicizia tra San Marino e la Cina", ha affermato. "La presenza di così tanti cittadini qui oggi è la dimostrazione che Gian Franco non è stato dimenticato. Il bene che ha fatto, io lo vedo ogni volta che incontro le persone e ricordano e raccontano con emozione le tante cose che lui ha portato avanti con passione e con amore", ha aggiunto Barbara Terenzi.

Nel video l'intervista a Barbara Terenzi

