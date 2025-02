Serravalle: inaugurato l'Erba Vita Outlet

Inaugurato a Serravalle il primo Erba Vita Outlet, uno spazio dedicato ai prodotti dell’azienda sammarinese specializzata in fitoterapia e benessere naturale. Al taglio del nastro erano presenti, oltre ai vertici di Valpharma Group – tra cui la Chairwoman Alessia Valducci, il Chief Operating Officer Alberto Vitez e il General Manager di Erba Vita, Edoardo Locatelli – anche diverse autorità istituzionali, tra cui Andrea Belluzzi, Segretario di Stato per gli Affari Interni, Rossano Fabbri, Segretario di Stato per l’Industria, e Roberto Ercolani, Capitano di Castello di Serravalle.

“Oggi compiamo un altro passo importante nella costruzione di Valpharma Group e della nostra nuova sede aziendale” ha dichiarato Alberto Vitez, sottolineando la volontà di crescita dell’azienda.

Concetto ribadito da Alessia Valducci: “Siamo sempre più convinti che questa sia la strada giusta, come già ci aveva indicato mio padre, Roberto Valducci”.

Il Segretario di Stato per l’Industria, Rossano Fabbri, ha parlato di un percorso iniziato con l’acquisizione di Erba Vita da parte della famiglia Valducci: “Fiore all’occhiello per l’economia di San Marino, questa è una scommessa vinta”.

Gli ha fatto eco il Segretario di Stato per gli Affari Interni, Andrea Belluzzi, che ha definito Valpharma “una colonna portante del nostro sistema industriale”.