Serravalle, lavori urgenti alla rete idrica: acqua sospesa nella notte tra martedì e mercoledì

Sospensione temporanea dell’erogazione dell’acqua potabile a Serravalle per consentire lavori urgenti di manutenzione sulla rete idrica. Lo comunica l’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici.

L’interruzione è prevista dalle 23 di martedì 6 ottobre alle 2 di mercoledì 7 ottobre 2026, salvo imprevisti e comunque fino al completamento dell’intervento.

Le zone interessate sono via Carlo Padiglione, via Amedeo Astraudo, Strada Frigineto, Strada Bulumina, Strada La Ciarulla e Strada Acquasalata. In via 4 Giugno la sospensione riguarderà i civici 3, 5, 7, 9, 11, 25, 27 e 29.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, i lavori saranno riprogrammati. AASS segnala inoltre che, al termine dell’intervento, potrebbero verificarsi variazioni di pressione o temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua. In questi casi viene consigliato di lasciarla scorrere per alcuni minuti.

Per informazioni è disponibile il numero del Pronto Intervento AASS 0549 999102, attivo 24 ore su 24.







