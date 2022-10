Serravalle, nuovo parroco: torna Don Pier Luigi Bondioni

È stato un “ritorno a casa” per Don Pier Luigi Bondioni in quella parrocchia, Serravalle, che lo ha visto proprio anni fa diventare sacerdote. Prende il posto di Don Simone Tintoni designato alla chiesa di Novafeltria. Accompagnato dal vescovo Mons. Andrea Turazzi, Don Luigi è stato accolto in Piazza Bertoldi dal Segretario di Stato al Territorio Stefano Canti e della Banda di Serravalle.

“Questa cerimonia vuole essere un segno di vicinanza della comunità e del paese – afferma Canti – oltre a un saluto ed un grazie per il compito svolto in questi anni da Don Simone Tintoni”.

Nel servizio l'intervista a Don Pier Luigi Bondioni