Serravalle: rallentamenti per lavori di asfaltatura.

Da ieri è chiuso il tratto della superstrada all'altezza di Serravalle in direzione mare. Il traffico infatti è stato deviato nel centro del Castello per consentire i lavori di asfaltatura dell'Azienda di Stato. Questa mattina, intorno alle 7, rallentamenti anche in direzione monte, in via IV giugno, con gli operai al lavoro per terminare il rifacimento del manto stradale proprio nella rotatoria 'Guidi' che porta alla zona industriale della Ciarulla.

