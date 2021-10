AASS Serravalle: sospensione dell'acqua in Via Rancaglia rimandata a domani

Serravalle: sospensione dell'acqua in Via Rancaglia rimandata a domani.

La sospensione dell'erogazione d'acqua per lavori di manutenzioni urgenti alla rete idrica a Serravalle - informa - l'AASS - è stata rimandata a domani, causa maltempo. I lavori, che dureranno dalle 8:30 alle 12:30, interesseranno Via Rancaglia, dal civico n.1 fino al Multieventi compreso. Al termine dei lavori potrebbero verificarsi degli episodi di variazione di pressione e temporanei intorbidimenti che potranno essere risolti facendo scorrere l’acqua per alcuni minuti.

Rimane attivo 24 ore su 24 il Pronto Intervento al numero 0549/999102 per qualsiasi chiarimento.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: