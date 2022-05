Venerdì 13 maggio, si volgeranno dalle ore 7:00 alle ore 10:00 le operazioni di smontaggio di uno dei vetri del sovrappasso pedonale di Serravalle, per la sua sostituzione con protezione temporanea. Il sovrappasso rimarrà perciò chiuso al traffico pedonale per tutta la durata delle operazioni, mentre sarà garantito il traffico veicolare, salvo le brevi chiusure necessarie per l’attraversamento delle corsie con carichi sospesi. Lo comunica la Segreteria al Territorio