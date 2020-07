SERBATOIO CÀ RAGNI-DOGANA Serravalle: stanotte sospensione momentanea dell'erogazione dell'acqua

Serravalle: stanotte sospensione momentanea dell'erogazione dell'acqua.

L'AASS informa che stasera, dalle 21 fino alle 3 di notte, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua per lavori di manutenzione urgenti a Serravalle. I lavori riguarderanno alcune vie della zona Serbatoio Cà Ragni – Dogana, ovvero:

-Via Abate Stefano e Via Pittulo Orso con relative traverse ,

-Via Cà Ragni , Via Carlo Botta, Via M. Zucchi Travagli , Via Cesare Cantù ,Via A. Giangi ,

-Piazza Tini, Piazza Enriquez , Via Tre Settembre .



(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

L'azienda comunica che alla fine dei lavori potrebbero verificarsi degli episodi di variazione di pressione e temporanei intorbidimenti, come l'alterazione del colore, che dovrebbero risolversi facendo scorrere l’acqua per alcuni minuti. Per ogni informazione rimane attivo il numero di Pronto Intervento dell'azienda al numero 0549/999102.



I più letti della settimana: