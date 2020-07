Serravalle: stasera nuova sospensione temporanea di erogazione dell'acqua in alcune vie

Stasera, dalle 21 fino alle 4 di notte, sarà sospesa nuovamente l’erogazione dell’acqua per lavori di manutenzione urgenti a Serravalle in alcune vie della zona Serbatoio Cà Ragni – Dogana. L'intervento riguarderà le seguenti vie:

-Via Abate Stefano;

-Via Benedetto di Giovanni;

-Via Pittulo Orso con relative traverse;

-Via Cingola;

-Via Venere;

-Via Leo di Giovannuccio;

-Via Dominicus de Plegi.



AASS ricorda che alla fine dei lavori potrebbero verificarsi degli episodi di variazione di pressione e temporanei intorbidimenti, come l', che dovrebbero risolversi facendo scorrere l’acqua per alcuni minuti. Il numero didell'azienda, per ogni evenienza, rimane attivo al numero