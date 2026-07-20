Serravalle – Sulmona: Giostra cavalleresca Europea, all’insegna dell'amicizia

Una rappresentanza della Giunta di Castello di Serravalle, insieme ai Fanciulli e la Corte di Olnano, a Sulmona per la presentazione della 25esima edizione della Giostra cavalleresca d'Europa. Presenti i consiglieri Gloria Menghi e Vittorio Brigliadori, quest'ultimo anni fa, da Capitano di Castello, aveva già siglato il gemellaggio con il comune abruzzese. Sono stati accolti in Municipio, dal Sindaco Luca Tirabassi, il presidente della Giostra di Sulmona Maurizio Antonini e il presidente onorario Domenico Taglieri. Turismo, cultura e interscambio didattico-culturale, i temi affrontati nel solco di importanti progetti che vedono collaborare Sulmona, San Marino e Zante.

Proprio l'isola greca è gemellata con Serravalle da oltre un decennio ed è al centro di una azione mirata per riattivare i voli diretti dallo scalo riminese per incentivare i rispettivi flussi turistici. Interlocuzioni in corso. Entro settembre l’invio del protocollo d’intesa.

Sinergia tra territori che vede protagonista anche Gradara: il Capitano di Castello Andrea Crescentini e il Sindaco Filippo Gasperi hanno sottoscritto un patto di collaborazione e amicizia per l'avvio di scambi culturali e turistici. Due realtà vicine nel segno della storia.

Turismo, cultura e interscambio didattico culturale, i temi affrontati nel solco di importanti progetti che vedono collaborare Sulmona, San Marino e Zante.







