SAN MARINO Serravalle: una serata di solidarietà per Diego Rossi. Invito a partecipare

Diego Rossi combatte per la vita, dopo il grave incidente stradale di settembre, quando è stato investito da una automobile. Per questo i suoi amici, insieme alla Società Juvenes Ciclismo, hanno organizzato un evento di solidarietà al Podere Lesignano a Serravalle, e invitano a partecipare. Nell'ultima settimana c'è stato il passaparola, "Another chance" un'altra possibilità, è intitolata la serata. Quella che sperano per il loro amico. Tutto il ricavato sarà interamente devoluto alla famiglia. Invito che raccogliamo e rilanciamo. Per lui è stata anche aperta una sottoscrizione.

