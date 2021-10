Serravalle, via Babboni chiusa al transito. Cittadini: "difficoltà per le attività". Ercolani: "è una via pedonale"

Un gruppo di cittadini di Serravalle scrive alla nostra redazione per segnalare il posizionamento in via Gustavo Babboni di fioriere in cemento che, scrivono, "pongono in serie difficoltà le attività e la vita quotidiana dei cittadini serravallesi". La loro posizione rende infatti difficoltoso il parcheggio delle auto per i clienti delle attività economiche poste nelle vicinanze. "Un anziano abituato a parcheggiare li per andare a fare spese - raccontano - ha già pagato dazio con una rovinosa caduta per raggiungere l’auto parcheggiata distante. I cittadini si domandano se fosse davvero necessaria questa decisione e chiedono di tornare ad avere Via Gustavo Babboni sgombra da ogni tipo di ostacolo.









Il Capitano di Castello Roberto Ercolani sottolinea che via Babboni è una via pedonale che è stata impropriamente usata come parcheggio nel corso degli anni. La Giunta ha autorizzato la possibilità di adibire una zona al carico/scarico delle merci, che verrà presto segnalata tramite un cartello, ma varrà soltanto per le attività economiche. Ercolani sollecita i suoi concittadini a rivolgersi alla Giunta o a lui stesso qualora avessero domande circa le decisioni prese dall'amministrazione.

La lettera integrale:

Gentile redazione,

Negli ultimi giorni, sono state prese dalla giunta del di Serravalle delle decisioni vhe non condividiamo. Sono stati posizionati dei vasi in cemento , tra l’altro conservati in condizioni davvero pietose, in via Gustavo Babboni. Quest’ultimi recano un disturbo dal punto di vista estetico al fascino dell’antico borgo di Serravalle, ma soprattutto, pongono in serie difficoltà le attività e la vita quotidiana dei cittadini serravallesi. Tutto il settore economico ne risente negativamente, a causa della loro posizione, che ne rende difficoltoso e il parcheggio delle auto di potenziali clienti. Parlando con diversi consiglieri della giunta di castello, sono venute fuori diverse versioni, chi dice di non saperne nulla, chi dice che Via Babboni è una via quindi non si può parcheggiare..ecc.. Quello che è certo, è che da decenni, forse da sempre, si è sempre posteggiato, sia per andare alla messa nella parrocchia adiacente, sia per accompagnare i bambini al catechismo, sia per andare a fare spese e servirsi nelle oramai poche attività rimaste in centro, sia per andare al circolo parrocchiale di Serravalle sito in quella via, frequentato da diversi anziani con difficoltà a camminare. Tra l’altro un anziano abituato a parcheggiare li, per andare a fare spese , ha già pagato dazio con una rovinosa caduta nell’atto raggiungere l’auto parcheggiata distante. Mai in tutti questi anni nessuno si è lamentato o polemizzato, perché creare problemi ora? Ci chiediamo, c’era davvero bisogno di questa decisione molto discutibile? Creava davvero molto fastidio vedere le auto parcheggiate per poco tempo a dare vita a Serravalle?? Da sottolineare che il centro di Serravalle è carente nei parcheggi, quindi perché eliminare posteggi vitali?? Chiediamo accoratamente la cortesia di tornare ad avere Via Gustavo Babboni sgombra da ogni tipo di ostacolo, per riconquistare la serenità dei cittadini Sammarinesi ed anche per non ostacolare nessun’attività economica e cittadina.

Grazie

Un gruppo di cittadini arrabbiati