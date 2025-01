RELAZIONI CON L'ITALIA Servizio civile per i giovani sammarinesi, Abodi: "Collaborazione di reciproca utilità" Alla stampa estera il ministro per lo Sport torna a parlare del progetto, rilanciato dal governo Meloni, sul quale vuole coinvolgere San Marino

Il ministro per lo Sport e Politiche giovanili Andrea Abodi, alla stampa estera, torna sul servizio civile nel quale intende coinvolgere anche San Marino. Sport e scuola, binomio da salvaguardare e sviluppare, per promuovere sempre più una cultura del benessere. Il ministro per lo Sport Andrea Abodi ha ribadito, in una conferenza alla stampa estera, i concetti espressi anche durante l'ultimo incontro avuto coi Segretari di Stato di San Marino Teodoro Lonfernini e Rossano Fabbri, lo scorso novembre, nel quale si parlava anche di una cooperazione nell'ambito del servizio civile, ossia la scelta volontaria di dedicare anche un anno della propria vita al servizio di difesa, non armata e non violenta, attraverso azioni per le comunità e il territorio.

Un progetto che in verità stava perdendo fascino, ha ammesso il ministro ai giornalisti stranieri, e anche prospettive di finanziamento, ma che il governo Meloni ha inteso rilanciare, con nuove e concrete possibilità. Dunque maggiore specializzazione e anche maggiori collaborazioni con altri Paesi, l'unico finora con cui esiste un accordo strutturato è la Francia. Saranno riservate anche quote nei concorsi pubblici per chi farà il servizio civile, c'è stato un piccolo adeguamento dei compensi, e la banca dati sarà collegata alla carta giovani nazionale, strumento digitale con tre milioni e mezzo di utenti attivi, che diverrà la piattaforma unica dei giovani.

Nel video l'intervista a Andrea Abodi, ministro per lo Sport e Politiche giovanili

