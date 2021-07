SPIRITO D'IMPRESA "Servizio completo per tutte le attività del settore": la realtà di Tecno Lift L'azienda è strutturata per adempiere alle esigenze di chi necessita di macchine ad alto contenuto tecnologico, affidabilità ed organizzazione post vendita

Tecno Lift nasce dall'acquisizione di due storiche officine del territorio romagnolo che si occupavano della manutenzione di carrelli elevatori e macchine da magazzino. "Tecno Lift è un'officina nata nel territorio di San Marino - spiega Paolo Sarti, responsabile area commerciale - per poter dare uno sviluppo specializzato soprattutto nei carrelli elevatori e nella logistica sia per l'assistenza che per la vendita. È una realtà che cerca di affrontare tutte le procedure che ci sono nel mondo dei carrelli elevatori per cercare di dare sempre un servizio più completo soprattutto nel territorio sammarinese e nel circondario. La nostra azienda è una realtà fondamentale per tutte le aziende sammarinesi perché offre un servizio completo a 360 gradi".

"Noi ci occupiamo principalmente come marchio per i carrelli elevatori di Still - aggiunge Elisa Loffredo, responsabile costumers service - una realtà internazionale, leader nel settore dei carrelli elevatori. Stiamo facendo un ottimo lavoro con le aziende per quanto riguarda la sicurezza partendo soprattutto anche dall'assistenza programmata. Stiamo infatti avvicinando molto le aziende sammarinesi alla necessità di tenere controllati tutti quanti i loro mezzi".

Nel servizio le interviste a Paolo Sarti (Responsabile area commerciale Tecno Lift) e Elisa Loffredo (Responsabile costumers service)

