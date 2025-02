RIMINI Servizio di Allerta Protezione Civile: San Marino insieme ai sindaci della provincia Focus anche sull'informazione alla popolazione in materia di allerte e allarmi.

Servizio di Allerta Protezione Civile: San Marino insieme ai sindaci della provincia.

Si è svolta questa mattina in sala Marvelli, convocata dal presidente Sadegholvaad, l’annuale Conferenza dei Sindaci aderenti alla convenzione per la gestione in forma associata del servizio di allertamento locale di protezione civile (Ufficio Unico del Sistema di Allertamento - UUSA), estesa agli Enti e Comandi del sistema provinciale di protezione civile e della Repubblica di San Marino. Erano presenti infatti Valentina Ugolini responsabile Vice Capo e Roberta Valli funzionaria rapporti volontariato. Proprio in rappresentanza dei Volontari anche Fabio Berardi vice presidente Unione Volontariato.

Nel corso della riunione è stata illustrata la relazione sull’attività UUSA svolta nel 2024, accompagnata da un’analisi specifica degli eventi meteo estremi. Quest’ultima, focalizzata sul presidio del territorio e le reti di monitoraggio strumentale, sulle competenze e responsabilità procedurali, nonché sull’informazione alla popolazione in materia di allerte e allarmi.

È stata infine presentata la proposta di programma di lavoro annuale.

