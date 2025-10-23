TV LIVE ·
Servizio di trasporto pubblico a chiamata: AASS affida l’incarico alla spagnola Shotl

Stanziati 43.800 euro per l'azienda specializzata in piattaforme digitali per la mobilità collettiva su richiesta

di Davide Giardi
23 ott 2025
Servizio di trasporto pubblico a chiamata: AASS affida l’incarico alla spagnola Shotl

Prosegue il progetto di introdurre a San Marino un servizio di trasporto pubblico a chiamata. Dopo il via libera di luglio al piano, l’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici ha aggiudicato nelle scorse settimane, con trattativa privata, l’incarico alla società spagnola Shotl Transportation S.L., specializzata in piattaforme digitali per la mobilità collettiva su richiesta. L’importo complessivo stanziato è di 43.800 euro.

Shotl è un’azienda con sedi a Barcellona e Miami che fornisce sistemi di mobilità condivisa on demand, concepiti per ottimizzare l’uso dei mezzi pubblici, ridurre i tempi di attesa e migliorare l’efficienza dei percorsi. Come spiega sul proprio sito web, il sistema prevede l’utilizzo di tre moduli integrati — la Passenger App per gli utenti, la Driver App per gli autisti e il Management Module per la gestione centralizzata del servizio — e offre soluzioni pensate non solo per città e periferie, ma anche per aziende e persone a mobilità ridotta.

Secondo quanto riportato sul sito di Shotl, l’attivazione del trasporto a chiamata avverrà in tre fasi: simulazione, test pilota e implementazione completa. L'azienda spiega che solitamente i risultati dell’adozione di un sistema di trasporto dinamico basato sulla domanda in tempo reale sono visibili in meno di 12 settimane, con un triplicamento della domanda e una riduzione dei costi operativi del 15%.

L'azienda spagnola è già usata da Start Romagna per servizi su Cesena e Ravenna.

Come scritto dal Congresso di Stato nella delibera che dà attuazione al progetto, il nuovo sistema è concepito per rispondere a diverse esigenze "di cittadini e turisti": si mira a "ottimizzare le risorse umane e i mezzi a disposizione", riducendo al contempo i consumi di carburante e l'impatto ambientale grazie "all'ottimizzazione dei percorsi e all'uso di veicoli di dimensioni contenute". Il progetto prevede che il nuovo servizio on-demand sarà "integrato con gli attuali mezzi di trasporto" e punterà a rendere il servizio "maggiormente efficace per l'utenza, espandendo la copertura anche nelle fasce serali e festive."




