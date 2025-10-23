Servizio di trasporto pubblico a chiamata: AASS affida l’incarico alla spagnola Shotl

Prosegue il progetto di introdurre a San Marino un servizio di trasporto pubblico a chiamata. Dopo il via libera di luglio al piano, l’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici ha aggiudicato nelle scorse settimane, con trattativa privata, l’incarico alla società spagnola Shotl Transportation S.L., specializzata in piattaforme digitali per la mobilità collettiva su richiesta. L’importo complessivo stanziato è di 43.800 euro.

Shotl è un’azienda con sedi a Barcellona e Miami che fornisce sistemi di mobilità condivisa on demand, concepiti per ottimizzare l’uso dei mezzi pubblici, ridurre i tempi di attesa e migliorare l’efficienza dei percorsi. Come spiega sul proprio sito web, il sistema prevede l’utilizzo di tre moduli integrati — la Passenger App per gli utenti, la Driver App per gli autisti e il Management Module per la gestione centralizzata del servizio — e offre soluzioni pensate non solo per città e periferie, ma anche per aziende e persone a mobilità ridotta.

Secondo quanto riportato sul sito di Shotl, l’attivazione del trasporto a chiamata avverrà in tre fasi: simulazione, test pilota e implementazione completa. L'azienda spiega che solitamente i risultati dell’adozione di un sistema di trasporto dinamico basato sulla domanda in tempo reale sono visibili in meno di 12 settimane, con un triplicamento della domanda e una riduzione dei costi operativi del 15%.

L'azienda spagnola è già usata da Start Romagna per servizi su Cesena e Ravenna.

Come scritto dal Congresso di Stato nella delibera che dà attuazione al progetto, il nuovo sistema è concepito per rispondere a diverse esigenze "di cittadini e turisti": si mira a "ottimizzare le risorse umane e i mezzi a disposizione", riducendo al contempo i consumi di carburante e l'impatto ambientale grazie "all'ottimizzazione dei percorsi e all'uso di veicoli di dimensioni contenute". Il progetto prevede che il nuovo servizio on-demand sarà "integrato con gli attuali mezzi di trasporto" e punterà a rendere il servizio "maggiormente efficace per l'utenza, espandendo la copertura anche nelle fasce serali e festive."









