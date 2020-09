Servizio "Moto": da oggi visure dei veicoli anche on-line, la nuova funzione sul sito della PA

Da oggi le visure dei veicoli iscritti nel registro dell'Ufficio automezzi si potranno richiedere anche on-line da casa e non più solo allo sportello. È infatti stato attivato il servizio "Moto": un applicativo che permette di visualizzare e stampare le visure. Per utilizzarlo bisogna accedere con le proprie credenziali al sito della Pubblica amministrazione, all'indirizzo www.pa.sm, e selezionare l'opzione "Richiesta nuovo servizio" nel menu dei servizi per il cittadino. Sarà così disponibile l'opzione "Veicolo-pagamento visura online" tramite le quale fare la ricerca inserendo categoria e targa del mezzo. Il costo per l'operazione, da pagare con carta di credito, è di 5 euro: stessa cifra che si spenderebbe allo sportello. Nelle prossime settimane, annuncia la Direzione Funzione pubblica, altri servizi saranno inseriti sui canali web della PA.