Servizio Rotta neve: opposizione e sindacati all'attacco

“È inammissibile che un Segretario di Stato si permetta di attaccare pubblicamente alcuni dipendenti accusandoli ingiustamente di aver rifiutato di svolgere il servizio di rotta neve”. Le Federazioni Pubblico Impiego Csu difendono gli operatori criticati dal Segretario Canti. Sul piatto, ricorda il sindacato, il Centro di Coordinamento Operativo, e un clima collaborativo che che non c'è più all'interno dell'Azienda di Stato. “Più che accusare ingiustamente dei lavoratori, il Segretario di Stato si dovrebbe chiedere se tutta la vicenda sia stata trattata non con autorevolezza, ma piuttosto che con autorità, da parte di chi dovrebbe creare un ambiente di lavoro sereno e collaborativo. Parlano di "discutibile gestione del personale posta in essere dal Direttore Generale dell’AASLP e la mancanza di progetti di rilancio dell’Azienda".

Torna sulla vicenda anche Repubblica Futura, che punta il dito sul "cambio di regolamento del Centro di Coordinamento Operativo (CCO) e la destrutturazione di fatto del Servizio Sgombero Neve con la mancata adesione di tutti i membri esperti che da anni assicuravano la corretta gestione". Invitando il Segretario Canti e il Direttore dell'Azienda Barulli a togliere "al più presto il disturbo".