Servizio tamponi per il tracciamento direttamente all’Ospedale di Stato

Sarà possibile effettuare i tamponi per il tracciamento e la ricerca della positività al virus SARS-CoV-2, di nuovo all’Ospedale di Stato. Grazie alle vaccinazioni effettuate nella giornata di ieri, infatti, sono state praticamente esaurite, tutte le richieste di somministrazione delle terze dosi (booster) e ne restano da somministrare circa 600 già programmate nei prossimi giorni. Per cui non è più necessario dirottare coloro che devono effettuare il tampone, al Drive Through della zona del Tiro a volo a Galazzano.

Già da venerdì 28 gennaio, i tamponi prenotati dal Servizio Covid Territoriale (per inizio o fine isolamento o di fine quarantena), torneranno principalmente ad essere svolti al piano meno 4 del parcheggio multipiano dell’Ospedale di Stato.

Ma l'Iss spiega che non è possibile presentarsi direttamente al punto tamponi senza prima aver ricevuto l’appuntamento dal Servizio Covid Territoriale e che per eventuali tamponi a pagamento, è possibile utilizzare il servizio di prenotazione tramite App (InFila) che consente di effettuare i tamponi rapidi a pagamento (costo 10 euro) nelle farmacie di Città, Gualdicciolo o al parcheggio meno 3 del Centro Commerciale Azzurro.