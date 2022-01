COVID19 Servizio tamponi per il tracciamento direttamente all’Ospedale di Stato Esaurite tutte le richieste di somministrazione delle terze dosi (booster) chiude il Drive Through di Galazzano

Servizio tamponi per il tracciamento direttamente all’Ospedale di Stato.

Sarà possibile effettuare i tamponi per il tracciamento e la ricerca della positività al virus SARS-CoV-2, di nuovo all’Ospedale di Stato. Grazie alle vaccinazioni effettuate nella giornata di ieri, infatti, sono state praticamente esaurite, tutte le richieste di somministrazione delle terze dosi (booster) e ne restano da somministrare circa 600 già programmate nei prossimi giorni. Per cui non è più necessario dirottare coloro che devono effettuare il tampone, al Drive Through della zona del Tiro a volo a Galazzano.

Già da venerdì 28 gennaio, i tamponi prenotati dal Servizio Covid Territoriale (per inizio o fine isolamento o di fine quarantena), torneranno principalmente ad essere svolti al piano meno 4 del parcheggio multipiano dell’Ospedale di Stato.

Ma l'Iss spiega che non è possibile presentarsi direttamente al punto tamponi senza prima aver ricevuto l’appuntamento dal Servizio Covid Territoriale e che per eventuali tamponi a pagamento, è possibile utilizzare il servizio di prenotazione tramite App (InFila) che consente di effettuare i tamponi rapidi a pagamento (costo 10 euro) nelle farmacie di Città, Gualdicciolo o al parcheggio meno 3 del Centro Commerciale Azzurro.

