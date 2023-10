AMBIENTE Settembre, caldo record. Il Papa sprona gli stati a combattere i cambiamenti climatici E' il settembre con il caldo più anomalo registrato dal 1940, che lascia quasi increduli gli esperti del Servizio Copernicus

Settembre è stato il mese più caldo mai registrato. Lo afferma l'osservatorio europeo Copernicus, che parla anche di margine "straordinario" di differenza rispetto agli anni passati. In un rapporto pubblicato oggi evidenzia come la temperatura superficiale media dell'aria sia stata il mese scorso di 0,93 gradi superiore a quella dello stesso mese degli anni 1991-2020 e che supera di 0,5 gradi il precedente record del 2020.

E' il settembre con il caldo più anomalo registrato dal 1940, che lascia quasi increduli gli esperti del Servizio Copernicus, che già ad aprile avevano messo in guardia sull'aumento delle temperature in Europa al doppio del tasso medio globale, superando qualsiasi altro continente.

Anche papa Francesco sprona a combattere i cambiamenti climatici: "Siamo appena in tempo per evitare danni ancora più drammatici" esorta nel “Laudate Deum”. Il WWF lo definisce “un ulteriore atto di coraggio” del Pontefice, che “di fronte a una minaccia provocata dall’azione umana e in particolare dall’uso dei combustibili fossili, richiama con forza le istituzioni multilaterali, i governi, le comunità e i singoli alle proprie responsabilità”.

“L'esortazione di Papa Francesco – continua il WWF - ci riporta alla realtà del nostro tempo, ed è una voce che si alza con forza verso coloro che oggi detengono il potere e rischiano di essere ‘ricordati per la loro incapacità di agire quando era urgente e necessario farlo’. C'è invece un riconoscimento del ruolo della società civile che – rimarca Francesco - ha aiutato e aiuta a "compensare le debolezze della Comunità internazionale, la sua mancanza di coordinamento in situazioni complesse, la sua carenza di attenzione rispetto a diritti umani".

