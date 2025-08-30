Settembre, il mese del detox. Persone a caccia di benessere dopo gli eccessi estivi

Settembre è sinonimo di rientro alla normalità, non solo per scuole e uffici ma anche per la dieta. Dopo settimane di vacanze, aperitivi e pasti fuori casa, in tanti scelgono di rimettersi in forma, dando vita a quello che operatori del settore chiamano il “mese del detox”.

Le palestre registrano tradizionalmente il picco di iscrizioni annuali proprio nelle prime settimane di settembre. Catene fitness e centri benessere propongono pacchetti specifici “back to work”, mentre crescono anche le adesioni ai corsi online e l’uso di app dedicate a sport e alimentazione. Il giro d'affari del comparto in Italia è stimato per l'1,7% del PIL.

Parallelamente, il mercato degli integratori conosce un’accelerazione: secondo i dati di settore, il comparto benessere registra in questo periodo incrementi a doppia cifra nelle vendite di prodotti drenanti, probiotici e multivitaminici. Il settore degli integratori alimentari in Italia vale oggi circa 4–4,5 miliardi di euro l’anno tra farmacia, parafarmacia e GDO. Una cifra che si avvicina ai 5 miliardi entro il 2025, secondo le previsioni degli operatori del settore. Solo nei primi quattro mesi del 2025, il giro d’affari ha superato i 1,3 miliardi di euro, con un balzo del +4,7 % in valore. In particolare, l’Italia concentra il 26 % del mercato europeo degli integratori, leader nel continente.

Il fenomeno non riguarda solo lo sport e l’alimentazione: anche spa e centri estetici cavalcano l’onda con offerte dedicate al recupero post-vacanze, dai massaggi rilassanti ai trattamenti anti-stress. Dal punto di vista medico, però, gli esperti invitano alla cautela. “Il concetto di detox in senso stretto è più commerciale che scientifico”, sottolineano nutrizionisti e dietologi. Il corpo umano possiede già meccanismi naturali di depurazione; molto più utile, spiegano, è puntare su una dieta equilibrata, ricca di frutta e verdura di stagione, abbinata a un’idratazione adeguata e a un’attività fisica graduale. Le cosiddette “diete miracolose” rischiano invece di essere dannose se improvvisate o seguite senza supervisione.

Resta il fatto che settembre, più di gennaio, segna per molti l’inizio di un nuovo ciclo, quasi un passaggio quasi rituale: un ponte tra l’estate spensierata e l’autunno fatto di routine, lavoro e, per molti, ricerca di un miglior equilibrio psico-fisico.







