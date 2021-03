Settimana contro il razzismo, Comitato Fair Play ne ricorda il valore

Verso la XVII Settimana d'azione contro il Razzismo dell'Unar “Keep racism out”, il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play ricorda la sua adesione al progetto e ne richiama il valore: “un appuntamento – scrive - rivolto ad un ampio pubblico con iniziative di sensibilizzazione promosse dalla scuola, dalle università, la cultura e le associazioni e realizzato in concomitanza con celebrazioni in tutto il mondo della Giornata per l’eliminazione delle discriminazioni razziali, fissata Dall'ONU per il 21 marzo, a ricordo del massacro perpetrato dalla polizia sudafricana nel 1960, a Sharpeville, di 69 manifestanti che protestavano pacificamente contro le leggi razziste emanate dal regime dell’apartheid”. Occasione – prosegue - per ribadire l’importanza del principio di uguaglianza tra gli uomini come fondamento della nostra società e per ricordare a tutte le vittime di razzismo o discriminazione che non sono sole”.