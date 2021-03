Settimana Coppa Bartali: l'elenco delle strade chiuse a San Marino

La Polizia Civile ha diffuso l'elenco delle strade che verranno chiuse il 25 e 26 marzo a San Marino in occasione della gara ciclistica "Settimana internazionale Coppi e Bartali", secondo quanto stabilito dall'ordinanza n.12/2021. Le vie e strade rimarranno chiuse per il tempo strettamente necessario, circa 20 minuti prima del passaggio della carovana gara, su entrambi i sensi di marcia.



Giovedì 25 marzo la gara farà ingresso in territorio sammarinese, dal confine di Stato principale di Faetano alle ore 11.52 circa, percorrerà strada del Marano, strada Belmonte, strada Bandirola e strada della Serra uscendo dal confine di Stato di Cerbaiola alle ore 12.10 circa.

Alle 14:05 circa la gara farà nuovamente ingresso in territorio sammarinese, dal confine di Stato di Chiesanuova con direzione di marcia Fiorentino, percorrerà via Corrado Forti, via Andrea Barbieri via Solaiolo, strada del Ponte, strada del Passetto, strada della Serra, strada Bandirola, strada Belmonte, strada del Marano e via Saline uscendo dal confine di Stato di Faetano (Albereto) alle ore 14.47 circa.









Venerdì 26 marzo la gara partirà da Piazzale Lo Stradone alle ore 11.30 circa, percorrerà viale Federico d’Urbino, via del Voltone, via del Serrone, via Impietrata, via Ventun Settembre, strada del Ponte, via Solaiolo, strada la Venezia, strada del Lavoro, via Fabrizio da Montebello, via Rivo Fontanelle, strada Moricce, strada Genghe di Atto, via del Bando, innesto superstrada via XXVIII Luglio, via XXVIII Marzo, via V Febbraio, via IV Giugno, via Marino Moretti, via Nicolò Tommaseo, via dei Dativi, strada Paderna, strada delle Serrate, strada Paradiso, via Francesco Flora, strada di Monteolivo, per poi giungere al confine di Stato di Torraccia.



Alle ore 12:33 la competizione rientrerà in territorio sammarinese dal confine di Stato di Faetano, percorrerà strada del Marano, strada dei Seralli, strada Quinta Gualdaria, strada Sottomontana, via Oddone Scarito, via Piana, via G.B. Belluzzi, transiterà su Piazzale Lo Stradone alle ore 12.53 circa fine primo giro dei Castelli (48.6 Km). Verrà fatto un secondo giro dei Castelli con lo stesso percorso e con passaggio su Piazzale Lo Stradone alle ore 14.21 circa.



Dopodiché inizierà il circuito cittadino, lungo 9.1 km, che verrà ripetuto 5 volte. La gara transiterà su viale Federico d’Urbino, via del Voltone, via Gamella, via Piclaria, via Erviano, via Selve dei Baudi, via delle Carrare, via San Donnino, strada Terza Gualdaria, via Gamella, viale Campo dei Giudei, via Montalbo, via Piana, via G.B. Belluzzi, passando su Piazzale Lo Stradone alle ore 12.37 circa. L’arrivo finale è previsto su Piazzale Lo Stradone alle ore 15.55 circa.



Sul percorso saranno presenti forze dell’ordine e volontari. La Polizia Civile non esclude possibili disagi alla circolazione stradale.