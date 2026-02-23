Settimana corta di 5 giorni alle medie: istituito il gruppo di lavoro, obiettivo introdurla nel 2027/2028

Novità dalla scuola: istituito il gruppo di lavoro che si occuperà di riorganizzare le medie per arrivare alla settimana corta di cinque giorni. Lo ha deliberato il Congresso il 17 febbraio. Un'iniziativa, si legge in una nota della Segreteria Istruzione, nata dalla "volontà di adeguare il modello organizzativo ai nuovi bisogni della società" - anche all'equilibrio scuola-famiglia - con particolare attenzione a offerta didattica e laboratori.

La perizia tecnica è stata elaborata dall'Università di San Marino. L'obiettivo è avviare il progetto nell'anno scolastico 2027/2028. Durante tutto il percorso sono previsti momenti di confronto con gli addetti ai lavori e le istituzioni. "Stiamo lavorando per migliorare la nostra scuola - afferma il segretario Teodoro Lonfernini -, metterla al passo coi tempi e rafforzare la qualità dell'offerta formativa".







