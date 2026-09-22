SANITÀ Settimana del Cuore: prevenzione e formazione sulle malattie cardiovascolari Dal 23 al 29 settembre: screening, educazione sanitaria per cittadini, studenti e volontari. Organizzata dall'ISS, con Società Sammarinese di Cardiologia, Ass. Cuore Vita e Cemec

“Prevenzione, educazione sanitaria e capacità di risposta nelle emergenze, in una sinergia tra ISS e realtà del territorio che arriva dritto alla comunità”. E' il saluto portato da Monica Ugolini della Segreteria alla Sanità all'evento. Prevenzione e formazione al rischio cardiovascolare in un percorso che il Direttore Generale, Claudio Vagnini, vede come modello, nella collaborazione tra assistenza ospedaliera e territoriale, istituzioni e scuola, associazioni e volontariato, il privato, ricordando Marlù. Dal 23 al 29 settembre Torri illuminate di rosso: "Anche quest'anno – dice Marina Foscoli, Presidente della Sociatà Sammarinese di Cardiologia - siamo riusciti ad organizzare la Settimana del Cuore proprio nell'arco della settimana che comprende la Giornata Mondiale del Cuore, che è la giornata indetta dalla World Heart Federation in più di 150 nazioni in tutto il mondo e anche San Marino partecipa a questa iniziativa. Ogni anno viene emesso un motto, quest'anno come l'anno scorso, è 'Non perdere un battito', che si può tradurre nella consapevolezza di non perdere nemmeno un attimo per valutare quello che fa bene al nostro cuore”.

Previsti incontri con oltre 300 studenti delle medie formati al primo soccorso, alla rianimazione cardiopolmonare, lezioni frontali su alimentazione e stili di vita sani. Corsi BLSD anche per le quinte superiori e per i corpi militari, circa 100 volontari; gruppi infermieristici coinvolgeranno una 50ina di pazienti sull'uso della terapia anticoagulante e sulla fibrillazione atriale. Il 29 pomeriggio “La Camminata del Cuore” al Parco Ausa. Tra i partner è Cuore Vita, con il Presidente Sanzio Castelli, che ricorda le campagne dell'Associazione come l'impegno nel Progetto Repubblica Cardioprotetta: sono 100 i defibrillatori in territorio.

Alla base ci sono i dati dell'OMS: per San Marino, aspettative di vita tra le più alte al mondo, allungando però anche il periodo di vita non in salute (sul Titano, 10 anni). E, per il secondo anno, la patologia cardiovascolare passa al secondo posto dopo i tumori come causa di morte. “Sono iniziative - spiega Roberto Bini, Direttore UOC Cardiologia dell'ISS - volte ad aumentare la consapevolezza della popolazione sul proprio rischio cardiovascolare, di come la patologia cardiovascolare, quindi anche con tutto il suo impatto sulla qualità di vita, sia una patologia che è largamente prevenibile con un stile di vita corretto e con i farmaci qualora siano necessari. Anche iniziative come l'iniziativa di "screening cardio 40" che viene riproposta quest'anno sono volte ad accrescere una consapevolezza del rischio cardiovascolare in un'età sempre più precoce”.

Progetto Cardio 40: ne dettaglia i risultati la dottoressa Foscoli e il Direttore delle Cure Primarie Pierluigi Arcangeli sottolinea il successo della medicina proattiva nella collaborazione tra Cardiologia e medicina di base invitando il campione - 373 quarantenni che anche quest'anno verranno chiamati - a rispondere per uno "screening personalizzato - dice - che porta vantaggi non solo clinici ed economici, ma sociali ed etici”.

Nel video, l'intervista a Marina Foscoli, Presidente della Società Sammarinese di Cardiologia e a Roberto Bini – Direttore UOC Cardiologia dell'ISS

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