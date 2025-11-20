Settimana dell'antibiotico-resistenza, l'ISS invita ad un uso consapevole

È una delle principali minacce per la salute pubblica; forte il suo impatto sui sistemi sanitari, sulla sicurezza alimentare e dell'ambiente; rilevante il peso economico che ne deriva. Allarmanti i numeri: in Europa, circa 865.000 infezioni da batteri resistenti agli antibiotici, che causano oltre 35.000 decessi, dai dati dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico che quantifica in 11 miliardi e 700 milioni di dollari i costi, che si stima possano lievitare a oltre 2mila miliardi entro il 2050. Combattere l'antibiotico-resistenza: un dovere e una sfida per tutti, dal personale sanitario ai singoli cittadini – segnala l'ISS nel fornire raccomandazioni: consultare uno specialista prima di assumere antibiotici; non fare uso di farmaci rimanenti da terapie precedenti senza aver ricevuto la prescrizione; rispettare dosi, orari di assunzione, durata della terapia, non interromperla o proseguirla senza il parere del medico; rivolgersi al farmacista per un uso corretto e consapevole Una settimana dedicata alla sensibilizzazione sotto lo slogan: “Agisci Ora: Proteggere il Nostro Presente, Garantire il Nostro Futuro” con incontri specifici alle Superiori e la distribuzione di materiale informativo in farmacie e strutture sanitarie.

Per il Segretario alla Sanità, Mariella Mularoni “l'antibiotico-resistenza rappresenta una sfida sanitaria globale richiede un impegno congiunto di istituzioni, professionisti sanitari e cittadini”, invocando prevenzione e informazione. “Sensibilizzare è fondamentale anche dal punto di vista culturale e educativo - sottolinea il Segretario per l'Istruzione, Teodoro Lonfernini – educare giovani e cittadini a un uso consapevole significa investire nel benessere collettivo. Presidente e Vice Presidente dell'Associazione Farmacisti, Norma Renzi e Beatrice Savini, nel ricordare la consulenza fornita ai pazienti vedono nella lotta all'antibiotico-resistenza una responsabilità condivisa, in cui ognuno deve fare la propria parte”. Sorveglianza delle infezioni e monitoraggio delle resistenze – dice il Direttore ISS, Claudio Vagnini – sono elementi essenziali della strategia sanitaria, ricordando l'importanza di un approccio integrato.







